Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Шокирующее видео: водитель высунул младенца из окна и разогнался на своем BMW

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Скриншот.

Мировой суд в Зеленогорске Красноярского края назначил 300 часов обязательных работ 31-летнему местному жителю, который на большой скорости прокатил свою десятимесячную дочь на окне BMW с внешней стороны, сообщает Newsru.com со ссылкой на "7 канал Красноярск".

Видеозапись, запечатлевшая эти опасные действия, появилась в Сети в начале августа и вызвала большой резонанс, докатившийся до федеральных СМИ. Поcле этого к делу подключился региональный Следственный комитет. Водителя разыскали, и он признал, что на видео запечатлена его дочь 2015 года рождения.

СК возбудил уголовное дело. Следователи выяснили, что ролик был снят в июне 2016 года, а водитель тогда разогнался до скорости около 70 км/час, передает РИА "Новости".

Мужчина признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Какие именно работы ему предстоит выполнять, решит уголовно-исполнительная инспекция после того, как приговор вступит в силу.

Зеленогорец нигде не работает и ранее был судим за кражу. Вместе с супругой он воспитывает еще одну, новорожденную дочь.

Наверх