Шокирующее видео: водитель высунул младенца из окна и разогнался на своем BMW

Видеозапись, запечатлевшая эти опасные действия, появилась в Сети в начале августа и вызвала большой резонанс, докатившийся до федеральных СМИ. Поcле этого к делу подключился региональный Следственный комитет. Водителя разыскали, и он признал, что на видео запечатлена его дочь 2015 года рождения.

СК возбудил уголовное дело. Следователи выяснили, что ролик был снят в июне 2016 года, а водитель тогда разогнался до скорости около 70 км/час, передает РИА "Новости".

Мужчина признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Какие именно работы ему предстоит выполнять, решит уголовно-исполнительная инспекция после того, как приговор вступит в силу.

Зеленогорец нигде не работает и ранее был судим за кражу. Вместе с супругой он воспитывает еще одну, новорожденную дочь.