Обратите внимание: многие новые телефоны небезопасны

По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, за нами действительно могут шпионить. Не хакеры или разведчики других стран, а те, кто нас окружает. «В телефоне сосредоточена значительная часть нашей жизни: от сугубо личного общения до паролей и фото. И если вы не хотите, чтобы эта чувствительная информация стала достоянием чьих-либо глаз и ушей, необходимо предпринять элементарные меры предосторожности», – советует Арон.

«Сегодня сканеры отпечатков пальцев и PIN-коды входят в набор стандартных функций большинства новых телефонов. Тем временем производители не стоят на месте: в Samsung Galaxy S8 уже используется сканер радужной оболочки глаза, а в новом iPhone X – уникальная система распознавания лиц Face ID. Однако, как показывает практика, далеко не все способы защиты, даже самые современные, обеспечивают требуемую безопасность устройства», – отмечает Арон.

Так, Google, продолжает директор по продукции Tele2, предлагает сразу несколько оригинальных решений по снятию блокировки у устройств с операционной системой Android. «Самые популярные из них – это функция Trusted Places (смартфон сам отключает блокировку, когда пользователь оказывается в конкретном месте, например, дома) и функцияTrusted Device (блокировка снимается при подключении смартфона к конкретному Bluetooth-оборудованию). Существуют и другие аналогичные функции: Trusted Face, Trusted Voice или On-Body Detection», – рассказывает Арон. Все эти решения действительно быстрые и удобные, но не всегда самые безопасные.

Как выяснилось, биометрические способы защиты, к коим относятся система распознавания лиц, а также сканеры отпечатков пальцев и радужной оболочки глаза, можно запросто обмануть. Функцию распознавания лиц в Samsung S8 можно ввести в заблуждение, показав фото владельца телефона, а голосовую преграду – легко преодолеть с помощью аудиозаписи.

А вот старый добрый PIN-код, скорее всего, не подведет и надежно защитит от любопытных глаз и ушей, особенно, если он достаточно длинный и сложный. Самый же надежный способ безопасности телефона – это двойная аутентификация, например, комбинация случайно сгенерированного PIN-кода и использования сканера отпечатков пальцев, советует в заключение Арон.