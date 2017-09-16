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На учениях в России разбился самолет

Rus.Postimees.ee
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Як-130. | ФОТО: Marina Lystseva/Marina Lystseva/TASS

Военный самолет Як-130 потерпел крушение в Новониколаевском районе Волгоградской области, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в экстренных службах региона.

"Самолет упал во время выполнения учебно-тренировочного полета. Два пилота, находившиеся на борту, успели катапультироваться", - сказал собеседник агентства.

В Минобороны официально подтвердили факт крушения.

"Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался", - сказали в военном ведомстве, добавив, что оба пилота сразу после приземления вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа.

После падения самолета на земле вспыхнул пожар, его быстро потушили, сообщает Newsru.com.

Минобороны РФ направляет комиссию по безопасности полетов для расследования причин аварии. Комиссия готовится к вылету с подмосковного аэродрома "Чкаловский".

Отказ двигателя

Отказ систем двигателя мог стать причиной аварии Як-130, заявил анонимный источник "Интерфакса".

В то же время, он отметил, что целиком картина происшествия будет восстановлена после расследования.

Як-130 - реактивный тренировочный самолет. Считается первым, разработанным и построенным в России с нуля после распада СССР.

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