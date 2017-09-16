Видео: в норвежских горах нашли древний меч викингов

Место находки меча уже обследовали археологи, но им не удалось обнаружить других артефактов, сообщает "Новое время" со ссылкой на Metro.

Клинок находился между двух камней на высоте 1640 метров над уровнем моря. Скорее всего, нож дожил до наших дней лишь благодаря холоду на высокогорье. Когда находку доставили археологу Ларсу Пило, специалист предположил, что меч мог быть изготовлен между 850-м и 950-м годами.

Sjeldent vikingfunn: - Jegeren Einar snublet over tusen år gammelt vikingsverd: - Helt uvirkelig - Dagbladet https://t.co/p9uYidIglX — Stian H Skjæveland (@h_stian) September 6, 2017

"Кажется маловероятным, что меч поднялся на поверхность из слоя вечной мерзлоты. На нем нет царапин и изгибов. Скорее всего, он так и лежал в этих горах все время, или скользнул вниз с небольшой высоты. Мы проверили территорию в 20 метрах от места находки и ничего не обнаружили. Таким образом, меч - это изолированный артефакт", - говорит Ларс Пило.

Пило добавляет, что сейчас невозможно узнать, что же случилось с владельцем оружия, которое более 1000 лет лежало в снегу, но предполагает, что владелец меча, возможно, заблудился и умер в горах.