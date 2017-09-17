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Пьяный водитель «Жигули» на прямом участке дороги вылетел в канаву: в больницу доставлен пассажир

Rus.Postimees.ee
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Автомобиль ВАЗ. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Küllike Rooväli / Postimees

Вчера утром в волости Аре произошла авария, в которой пострадал пассажир автомобиля «Жигули», выехавшего в кювет.

Полиция получила сообщение об аварии в 10.47. ДТП произошло на третьем километре дороги Суйгу-Тоотси, сообщает Pärnu Postimees.

Автомобиль ВАЗ 21063, которым управлял пьяный 60-летний мужчина, потерял на прямом участке дороги контроль над транспортным средством и вылетел в канаву.

В результате ДТП пострадал 63-летний пассажир автомобиля, которого доставили в Пярнускую больницу.

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