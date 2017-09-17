Пьяный водитель «Жигули» на прямом участке дороги вылетел в канаву: в больницу доставлен пассажир
17 сентября 2017 г., 15:07
Вчера утром в волости Аре произошла авария, в которой пострадал пассажир автомобиля «Жигули», выехавшего в кювет.
Полиция получила сообщение об аварии в 10.47. ДТП произошло на третьем километре дороги Суйгу-Тоотси, сообщает Pärnu Postimees.
Автомобиль ВАЗ 21063, которым управлял пьяный 60-летний мужчина, потерял на прямом участке дороги контроль над транспортным средством и вылетел в канаву.
В результате ДТП пострадал 63-летний пассажир автомобиля, которого доставили в Пярнускую больницу.