Владельцы бесконтактных банковских карт могут ликовать
18 сентября 2017 г., 10:33
В 16 октября банки, выдающие бесконтактные банковские карточки в Эстонии, поднимут лимит на бесконтактные покупки с нынешних 10 до 25 евро.
«Это означает, что с середины октября за покупки на сумму до 25 евро можно будет платить, приложив карточку к терминалу без необходимости вставлять ее в терминал и набирать ПИН-код», - отметил руководитель рабочей группы банковских карточек Союза банков Меэлис Нурк, сообщает портал Tarbija24.
Бесконтактные банковские карточки составляют в Эстонии 15 процентов от всех банковских карточек.
Банки прогнозируют, что к концу 2017 года 80 процентов всех платежных терминалов будут позволять совершать бесконтактные платежи, а к 2020 году такая возможность появится во всех платежных терминалах в Эстонии.