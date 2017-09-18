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Владельцы бесконтактных банковских карт могут ликовать

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Juss Saska

В 16 октября банки, выдающие бесконтактные банковские карточки в Эстонии, поднимут лимит на бесконтактные покупки с нынешних 10 до 25 евро.

«Это означает, что с середины октября за покупки на сумму до 25 евро можно будет платить, приложив карточку к терминалу без необходимости вставлять ее в терминал и набирать ПИН-код», - отметил руководитель рабочей группы банковских карточек Союза банков Меэлис Нурк, сообщает портал Tarbija24.

Бесконтактные банковские карточки составляют в Эстонии 15 процентов от всех банковских карточек.

Банки прогнозируют, что к концу 2017 года 80 процентов всех платежных терминалов будут позволять совершать бесконтактные платежи, а к 2020 году такая возможность появится во всех платежных терминалах в Эстонии.

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