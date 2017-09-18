Решение суда: полицейский, оштрафовавший невиновного человека, должен выплатить 4000 евро

Судья Пярнуского уездного суда Пийа Яаксоо пояснила, что у досудебного следователя есть как права, так и обязанности принимать верное решение при возбуждении дела о проступке. В случае ускоренного производства предполагается, что все обстоятельства нарушения установлены.

«Ни одна из собранных в ходе ускоренного производства улик не указывала на то, что подозреваемый что-либо сломал. По словам самой Ойдъярв, при вынесении решения она использовала информацию, полученную не в рамках следствия. Но на ее основании нельзя признать кого-то виновным», - сообщила судья.

Как сообщал ранее Postimees, согласно обвинению, 1982 года рождения Марите назначила в рамках ускоренного производства мужчине штраф в размере 60 евро за то, что он в День святого Валентина в 5.30 утра в Хаапсалу на улице Пости якобы разбил ногой зеркальную стену ночного клуба. Предполагаемое деяние повлекло за собой материальный ущерб в 932 евро.

«На самом деле не было никаких доказательств, что мужчина разбил расположенное в ночном клубе зеркало, в действительного он этого не делал», - сообщила тогда пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова.

Через десять дней после того, как сотрудница полиции выписала неверный штраф, она получила от руководства Ляэнеской префектуры знак отличия «За 10 лет безупречной службы». Правда, вероятно, тогда не было известно о неправильно назначенном штрафе.

Postimees пытался узнать в Ляэнеской префектуре, как стало известно об этом инциденте и как полицейский объяснила свои действия. «В интересах следствия мы не можем обнародовать, как работница полиции объяснила свои действия. Нарушение было обнаружено в ходе внутренней проверки, было выдвинуто обвинение», - сказала пресс-секретарь префектуры Андра Юндас.