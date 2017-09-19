Ryanair приготовила жителям Таллинна очередной неприятный сюрприз
19 сентября 2017 г., 08:52
Ирландский авиаперевозчик Ryanair объявил о том, что назначенные на воскресенье, 24 сентября, перелеты между Лондоном и Таллинном не состоятся.
Как следует из сообщения на официальном сайте авиакомпании, в воскресенье будет отменен рейс по маршруту Лондон - Таллинн. Не состоится и перелет в обратном направлении, сообщает портал Rus.err.ee.
В понедельник предприятие также отменило рейсы между Таллинном и Лондоном.
Подробнее о том, какие еще рейсы отменяет авиакомпания Ryanair в ближайшие дни, можно узнать на сайте Ryanair.