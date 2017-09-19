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Ryanair приготовила жителям Таллинна очередной неприятный сюрприз

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix / Photoshop

Ирландский авиаперевозчик Ryanair объявил о том, что назначенные на воскресенье, 24 сентября, перелеты между Лондоном и Таллинном не состоятся.

Как следует из сообщения на официальном сайте авиакомпании, в воскресенье будет отменен рейс по маршруту Лондон - Таллинн. Не состоится и перелет в обратном направлении, сообщает портал Rus.err.ee.

В понедельник предприятие также отменило рейсы между Таллинном и Лондоном.

Подробнее о том, какие еще рейсы отменяет авиакомпания Ryanair в ближайшие дни, можно узнать на сайте Ryanair.

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