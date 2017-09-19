Появилась новая версия насчет организаторов телефонных атак на российские города

Об этом РБК рассказал источник в МВД и подтвердил собеседник, присутствовавший на закрытом межведомственном совещании по поводу телефонного терроризма. Как уточнил собеседник агентства, в совещании участвовали сотрудники МВД и ФСБ, передает NEWSru.

В настоящее время ФСБ расследует уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Телефонный терроризм»), возбужденное по факту массовых звонков о минировании административных и коммерческих объектов в России. В рамках следствия рассматривается версия о том, что телефонные атаки осуществляли участники неизвестной международной хакерской группировки.

Сотрудники ФСБ предполагают, что хакеры написали специальную программу для формирования потока телефонных звонков на выбранные кустовым способом адреса объектов инфраструктуры. Для звонков использовалась IP-телефония, уточнили источники РБК.

При этом атаки осуществлялись из Европы. По словам участника совещания, силовики установили, что сообщения о минировании школ в Москве в течение 15 минут сопровождались 18 звонками на пульт скорой помощи. «Эти звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя», - рассказал источник из МВД.

Сейчас для разработки программного обеспечения, способного противостоять хакерским атакам, создана межведомственная рабочая группа. «Целью данных атак является последующее прямое обогащение хакерской группировки, представители которой будут требовать за прекращение атак крупные суммы денег», - пояснил участник закрытого совещания.

Впрочем, ранее ведущий эксперт по конкурентной разведке Андрей Масалович, комментируя ситуацию с многочисленными звонками о минировании, уже высказывал предположение, что речь идет о мощной хакерской атаке как новом методе дестабилизации ситуации в России. По его мнению, подобные атаки кибертеррористов только усилятся, а пика они достигнут в 2018 году, когда состоятся выборы президента.

Как сообщало накануне РБК со ссылкой на информацию с закрытого совещания МВД, ущерб от эвакуации из-за массовых звонков о минировании административных объектов, школ и торговых центров по всей России с 10-го по 17 сентября составил 300 миллионов рублей. В эту сумму в первую очередь входит стоимость мероприятий по эвакуации людей из общественных зданий.

Телефонный терроризм затронул Астрахань, Мурманскую область, Екатеринбург и Салехард

Между тем звонки с сообщениями о минировании продолжают поступать. Во вторник из-за такого сообщения эвакуировали здание правительства Мурманской области. «Поступил звонок о том, что здание заминировано. Все сотрудники организованно покинули помещение», - рассказала РИА «Новости» руководитель аппарата регионального кабмина Светлана Поверичева. По ее словам, есть информация об угрозе взрыва и в других зданиях города, но в правоохранительных органах ее пока не комментируют.

В Астрахани из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «вАСТОРг». Как рассказали местному порталу «Пункт-А» в дежурной части региональной Росгвардии, на место выехали взрывотехники.

Также днем 19 сентября стало известно, что в Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Гринвич» и здание администрации города после сообщения в полицию о минировании этих объектов. «Нам сказали, что это не учения. У входа дежурят пожарные и скорая», - рассказали Ura.ru сотрудники мэрии. Позже руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых рассказал порталу, что сообщения с угрозами взрыва поступили в адрес силовых структур по электронной почте.