Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Видео: эстонская дорога превратилась в бурный поток

Prognoz.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Peeter Pehk

Во вторник в волости Тарвасту неподалеку от деревни Курессааре дорога Китси-Паавле превратилась в бурный поток. В волости сообщили, что дорога сейчас закрыта, пишет Sakala.

"Из-за сильных дождей дорожная труба забилась мусором, поэтому мы вскрыли дорогу и дали воде вытечь, - сказал советник по хозяйственным делам волости Рейн Антон. - Бобры тоже помогли. Река Тарвасту заполнена до краев, все канавы залиты водой".

По словам представителя волостной управы, на этом участке дороги проезжает не так много машин, но по ней ездит и школьный автобус. "Теперь школьный автобус должен делать примерно пятикилометровый круг", - заметил он.

По словам Антона, придется установить новую трубу. "Дадим воде вытечь до завтрашнего утра и тогда решим, установим ли новую трубу в этот же день или же нужно будет подождать, пока все подсохнет", - добавил он.

Наверх