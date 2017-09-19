Видео: эстонская дорога превратилась в бурный поток

"Из-за сильных дождей дорожная труба забилась мусором, поэтому мы вскрыли дорогу и дали воде вытечь, - сказал советник по хозяйственным делам волости Рейн Антон. - Бобры тоже помогли. Река Тарвасту заполнена до краев, все канавы залиты водой".

По словам представителя волостной управы, на этом участке дороги проезжает не так много машин, но по ней ездит и школьный автобус. "Теперь школьный автобус должен делать примерно пятикилометровый круг", - заметил он.

По словам Антона, придется установить новую трубу. "Дадим воде вытечь до завтрашнего утра и тогда решим, установим ли новую трубу в этот же день или же нужно будет подождать, пока все подсохнет", - добавил он.