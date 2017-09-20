Странный случай в Таллинне: оставленная в автомастерской машина таинственным образом исчезла

В начале сентября автовладелец приехал на своей машине Škoda в одну из столичных автомастерских, чтобы в условленное время транспортное средство оклеили виниловой пленкой. За это клиент внес предоплату в размере 550 евро, пишет портал Majandus24.

Рабочий и клиент договорились о дне и времени передачи автомобиля, но когда последний прибыл на место, то обнаружил лишь запертые гаражные двери. На телефон и электронные письма мастер не отвечал. Люди, проживающие поблизости, утверждали, что в последние дни в мастерской никто не появлялся.

В понедельник, 18 сентября, пострадавший обратился в полицию, чтобы зарегистрировать кражу автомобиля, а также связался со страховой компанией. Днем позже после регистрации случая нанесения ущерба к работе приступил следователь If kindlustus. Результатом его работы стало то, что в тот же день машину нашли в закрытом дворе в Копли. Škoda была цела и невредима, а клиент If счалив, что вернул свою машину, хоть она и не была оклеена виниловой пленкой.

В прошлом году в If Kindlustus сообщили о 19 автомобильных кражах, а в этом году было зарегистрировано девять автомобильных краж или угонов.