Европарламентарий в гневе: слежка в Интернете перешла все границы

«Меня прицельная реклама сама по себе не беспокоит, поскольку в этом случае я получаю информацию, которая мне на самом деле нужна и которую я искала. Но, поскольку этой темой я очень много занималась, скажу, что дело перешло все границы. Все это не нужно предприятиям и очень часто они и сами не знают, куда идет собранная информация», - сказала политик от Партии реформ.

Каллас привела пример, когда при помощи специальной программы было выявлено, что лишь открытие титульной страницы одной газеты принесло пользователю разом 63 преследователя. Но собственники газеты ничего об этом не знали: они использовали несколько рекламных моторов и у них не было никакого контроля за тем, куда идет информация.

«Дело очень плохо. Ужасает, как много следят за тем, что мы делаем в Интернете. Сборщиков данных нужно держать в каких-то рамках. Человек сам должен быть хозяином своих данных, и у него должен быть контроль за ними», - сказала она.

«Представьте себе, что вы идете в универмаг, и кто-то постоянно ходит за вами и спрашивает: что вам нужно? Ты просите не преследовать вас, это неудобно. В Интернете происходит то же самое: стоит только куда-то зайти, как к вам приклеиваются кукисы».

По словам Каллас, многие бизнес-модели выстроены таким образом, что содержание предлагается бесплатно, но за это так называемую шкуру потребителя продают рекламодателю.

В комиссиях Европейского Парламента сейчас обсуждается новая версия спецзакона об э-приватности, поскольку пришли к выводу, что развитие технологий через новые услуги сопровождает полное отсутствие защиты личных данных.

«Важно, чтобы у людей был выбор: соглашается он, чтобы рекламные моторы отслеживали его деятельность – то есть данные человека стали продаваемым товаров, - или он платит напрямую продавцу содержания за использование свободной от рекламы страницы», - сказала депутат Европарламента.

В качестве примера Каллас привела газету Washington Post, которая предлагает пользователям возможность убрать блокировщиков рекламы или платит за статью.

Согласно законопроекту и электронные приборы являются частью приватного пространства человека и передающиеся через них данные нуждаются в защите. Неприкосновенность личной жизни гарантируется как, по сути, так и для метаданных, отправленных через приборы, например, для времени и места сделанного звонка.

При рассмотрении законопроекта часть стран-членов Европейского союза выразили желание, что правоохранительные органы, которые борются с терроризмом, должны получить право на отслеживание и программ обмена сообщениями, как Messenger – сделать кодировку трехсторонней, чтобы кроме пользователей ключ был и у полиции.

По оценке Каллас, это открыло бы двери в частную беседу и для злоумышленников, и такое решение стало бы катастрофой для системы эстонской ИД-карты, поскольку сертификаты пришлось бы создавать и для «подслушивающих».