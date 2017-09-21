Двум неоднократно судимым лицам отказали в эстонском гражданстве
21 сентября 2017 г., 11:32
На четверговом заседании правительство решило отказать в предоставлении гражданства Эстонии двум лицам, неоднократном осужденным за преступления и проступки. Судимость обоих лиц не погашена.
Правительство решило отказать в гражданстве Эстонии лицу, которое неоднократно привлекалось к ответственности за умышленные преступления, а в период 2007-2010 совершило девять проступков, сообщил пресс-секретарь правительства. Судимость соискателя не погашена.
Также было решено отказать в предоставлении гражданства лицу, совершившему преступление, за которое его приговорили к тюремному сроку, превышающему один год, а в период 2001-2016 совершившему 20 проступков. Судимость этого соискателя также не погашена.