Двум неоднократно судимым лицам отказали в эстонском гражданстве

Правительство решило отказать в гражданстве Эстонии лицу, которое неоднократно привлекалось к ответственности за умышленные преступления, а в период 2007-2010 совершило девять проступков, сообщил пресс-секретарь правительства. Судимость соискателя не погашена.

Также было решено отказать в предоставлении гражданства лицу, совершившему преступление, за которое его приговорили к тюремному сроку, превышающему один год, а в период 2001-2016 совершившему 20 проступков. Судимость этого соискателя также не погашена.