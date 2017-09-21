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Двум неоднократно судимым лицам отказали в эстонском гражданстве

BNS
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Паспорт Эстонии. | ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

На четверговом заседании правительство решило отказать в предоставлении гражданства Эстонии двум лицам, неоднократном осужденным за преступления и проступки. Судимость обоих лиц не погашена.

Правительство решило отказать в гражданстве Эстонии лицу, которое неоднократно привлекалось к ответственности за умышленные преступления, а в период 2007-2010 совершило девять проступков, сообщил пресс-секретарь правительства. Судимость соискателя не погашена.

Также было решено отказать в предоставлении гражданства лицу, совершившему преступление, за которое его приговорили к тюремному сроку, превышающему один год, а в период 2001-2016 совершившему 20 проступков. Судимость этого соискателя также не погашена.

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