В результате аварии пострадал велосипедист
21 сентября 2017 г., 18:42
Сегодня вечером в Рапламаа на первом километре шоссе Юлейые – Ридакюла столкнулись велосипедист и легковой автомобиль, пишет Postimees.
Из-за аварии было временно перекрыто движение автотранспорта.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас сообщила Postimees, что, по предварительным данным, как велосипедист, так и легковой автомобиль Ford двигались в одном направлении, но внезапно велосипедист совершил неожиданный маневр. Водитель автомобиля не смог предотвратить столкновения, поэтому сбил велосипедиста.
44-летнего велосипедиста доставили в больницу для проверки здоровья.
Движение на месте аварии было перекрыто около получаса.