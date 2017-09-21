В результате аварии пострадал велосипедист

Из-за аварии было временно перекрыто движение автотранспорта.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас сообщила Postimees, что, по предварительным данным, как велосипедист, так и легковой автомобиль Ford двигались в одном направлении, но внезапно велосипедист совершил неожиданный маневр. Водитель автомобиля не смог предотвратить столкновения, поэтому сбил велосипедиста.

44-летнего велосипедиста доставили в больницу для проверки здоровья.

Движение на месте аварии было перекрыто около получаса.