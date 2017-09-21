Президент Латвии: ЕС надо делать больше, чтобы его вооруженные силы были на одном уровне с США

Как сообщили агентству BNS в канцелярии президента, он подчеркнул в своем выступлении, что новые вызовы в мире можно преодолевать только при условии тесного трансатлантического сотрудничества. Нередко создается впечатление, что ЕС и США отдаляются друг от друга, но перед ними стоят похожие вызовы, которые важно идентифицировать и пытаться справиться с ними, прежде чем они превратятся в проблемы, сказал Вейонис.

"Это особенно относится к массовой миграции и терроризму. Также нет сомнений, что глобальное потепление и в следующие десятилетия будет влиять на безопасность. Мы должны подготовиться к этим новым вызовам и быть готовыми в случае необходимости поддерживать друг друга", - заявил президент Латвии.

По его мнению, достижения будут возможны, если НАТО и ЕС будут едиными и дополнять друг друга. Обязанность НАТО - военная защита, ЕС - противостояние гибридным угрозам.

"Латвия чувствует себя в безопасности, так как является членом сильной НАТО и экономически развитого ЕС", - подчеркнул глава государства.