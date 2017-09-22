Эстония впервые отправит в Италию своих инспекторов для проведения собеседований с беженцами

Об этом сообщила заведующая отделом политики в области гражданства и миграции МВД Лиана Роосмаа, отметив, что для инспекторов из Эстонии уже подготовлены дела в общей сложности шести беженцев. «На первый раз для рассмотрения возьмем меньше дел, чем обычно», - сказала Роосмаа.

По ее словам, власти Италии готовы предоставить принимающей беженцев стране столько дел, сколько будет запрошено. Роосмаа добавила, что пока эстонская сторона не решила, сколько личных дел беженцев запрашивать у Италии в месяц, это станет ясно после того, как будут рассмотрены первые дела. «Мы сначала хотим посмотреть, как пойдет рассмотрение первых дел», - пояснила она.

Например, в Греции Эстония запрашивала для рассмотрения 20 дел в месяц.

Эстония ведет переговоры с Италией с начала программы. Соглашению препятствовало то обстоятельство, что Италия не была согласна на проведение собеседований на месте. Представители Эстонии проводят собеседования на месте в Греции и Турции.

По словам Россмаа, Эстония при проведении собеседований в Италии будет сотрудничать с работниками Европейского бюро поддержки в сфере убежища.

На данный момент в рамках миграционной программы ЕС Эстония приняла 161 человека. Из них 84 не находятся в Эстонии или покинули ее, в Эстонии живту 77 принятых по квоте беженцев.

Эстония в рамках миграционной программы ЕС обязалась принять у Греции, Италии и Турции 550 беженцев.