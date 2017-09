У хоккеиста НХЛ обнаружили рак

У 32-летнего форварда диагностирован хронический миелоидный лейкоз - рак костного мозга. Болезнь выявлена на ранней стадии, лечить игрока планируется с помощью лекарств, без применения химиотерапии.

Хоккеист заявил, что не намерен приостанавливать карьеру. «Все мысли сейчас о старте сезона. Чувствую себя вполне нормально и планирую продолжать жить нормальной жизнью. Я очень благодарен „Нью-Джерси“ за поддержку», - сказал Бойл.

Американец перешел в «Нью-Джерси Девилз» летом 2017 года и пока не провел за команду ни одного матча. До этого он выступал за «Торонто Мейпл Лифс». В прошлом сезоне провел за клуб 21 матч в регулярном чемпионате и шесть игр в плей-офф, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал четыре результативных передачи.

We skate together. We fight together, @BriBrows22. #BoyleStrong pic.twitter.com/vzyZcLWCEN