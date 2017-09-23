Лидера «Христианского государства» арестовали

"По ходатайству следователя в отношении Калинина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 ноября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Принимая решение, суд учел, что, находясь на свободе, подозреваемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия, а также попытаться оказать давление на свидетелей по делу.

Александр Калинин был задержан утром 23 сентября. Как пояснили в МВД, он является фигурантом уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма "Матильда".

В МВД РФ уточнили, что уголовное дело было возбуждено по факту принуждения "руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров".

Ранее Калинин был опрошен по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина - адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. Тогда он был отпущен под подписку о невыезде, так как не принимал участия в поджоге. Но затем он был повторно задержан по вновь открывшимся обстоятельства.

По делу о поджогах суд Москвы отправил под арест троих фигурантов: Дениса Манталуца, брата Александра Калинина Юрия и Александра Баянова.

Фильм "Матильда" выйдет на экраны 26 октября 2017 года. В августе Минкультуры выдало ей прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской.

Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода на экран, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.