На шоссе Таллинн-Нарва машина насмерть сбила женщину
Полиция ищет очевидцев!
23 сентября 2017 г., 22:05
Сегодня около 21.00 в полицию поступило сообщение, что в волости Йыэляхтме на 19-ом километре шоссе Таллинн-Нарва на дороге лежит труп женщины.
По предварительным данным, можно полагать, что женщину насмерть сбила машина. На данный момент личность погибшей не установлена.
Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.
Полиция просит всех, кто передвигался на этом участке дороги и стал очевидцем произошедшего, позвонить по телефону 112 или 510 5599.