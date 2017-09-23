На шоссе Таллинн-Нарва машина насмерть сбила женщину

По предварительным данным, можно полагать, что женщину насмерть сбила машина. На данный момент личность погибшей не установлена.

Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.

Полиция просит всех, кто передвигался на этом участке дороги и стал очевидцем произошедшего, позвонить по телефону 112 или 510 5599.