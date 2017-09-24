Анетт Контавейт вылетела на крупном турнире WTA в Китае уже в первом круге

В воскресенье, 24 сентября, в матче первого круга соперницей Контавейт (WTA 31) стала полячка Магда Линетт - 74-я ракетка мира, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, сообщает портал Rus.err.ee.

Завершилась встреча со счетом 7:5, 6:4 в пользу представительницы Польши, которой для победы понадобилось 1 час 35 минут.