Фото и видео: во время мотопарада в Пярну пара упала с мотоцикла

«Водитель резко затормозил и они упали», - рассказывает находившийся в нескольких метрах от ДТП очевидец. Мужчина не пострадал, а его пассажирка получила сильный ушиб.

Упавшие участники парада не продолжили путь. За ними приехала машина.

Происшествие показало сплоченность сообщества мотоциклистов: многие остановились и поспешили на помощь упавшим.