Фото и видео: во время мотопарада в Пярну пара упала с мотоцикла
24 сентября 2017 г., 15:08
Заезд в Пярну в честь закрытия мотосезона закончился для пары из Латвии неудачным падением на Хаапсалуском шоссе.
«Водитель резко затормозил и они упали», - рассказывает находившийся в нескольких метрах от ДТП очевидец. Мужчина не пострадал, а его пассажирка получила сильный ушиб.
Упавшие участники парада не продолжили путь. За ними приехала машина.
Происшествие показало сплоченность сообщества мотоциклистов: многие остановились и поспешили на помощь упавшим.