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Фото и видео: во время мотопарада в Пярну пара упала с мотоцикла

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Siret Kroon

Заезд в Пярну в честь закрытия мотосезона закончился для пары из Латвии неудачным падением на Хаапсалуском шоссе.

«Водитель резко затормозил и они упали», - рассказывает находившийся в нескольких метрах от ДТП очевидец. Мужчина не пострадал, а его пассажирка получила сильный ушиб.

Упавшие участники парада не продолжили путь. За ними приехала машина.

Происшествие показало сплоченность сообщества мотоциклистов: многие остановились и поспешили на помощь упавшим.

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