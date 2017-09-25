Ни дня без пробок: в мэрии рассказали, когда перестроят злополучный таллиннский перекресток

В прошлом году Rus.Postimees уже обращался в городские службы с вопросом о том, когда на этом участке дороги изменят организацию движения. Тогда главный специалист отдела дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Вирко Ноор заверил Rus.Postimees, что город ищет решение, чтобы совместно с соседними самоуправлениями как можно быстрее провести необходимые строительные работы.

Прошел почти год, но ситуация не изменилась, и мы решили еще раз спросить, как решается этот вопрос и решается ли он вообще. На этот раз Ноор заявил, что принципиальное решение найдено, однако подробности сообщить затруднился.

«Поскольку решение только в стадии проектирования, предоставить точный обзор сейчас невозможно. Мы планируем установить светофор и улучшить движение общественного транспорта», - сказал он.

По словам Ноора, работы запланированы на конец 2018-го или даже на 2019 год.

Поскольку пункт, касающийся приведения в порядок перекрестка Мууга-теэ и Пярнамяэ-теэ, значится в программе Центристской партии для Таллинна, мы отправили запрос и исполняющему обязанности мэра Таллинна Таави Аасу с вопросом о том, какие именно работы планируется провести для улучшения организации движения на этом участке и в какие сроки это будет сделано.

Аас сообщил, что обсуждение реконструкции перекрестка Нарвского шоссе и Пярнамяэ-теэ встанет на повестку на этой неделе.

«Таллиннский коммунальный департамент к заседанию Таллиннской городской управы, которое состоится 27.09.2017, подготовил проект договора о сотрудничестве между городом Таллинном, волостью Виймси, волостью Йыэляхтме и городом Маарду. На основе договора планируются работы по реконструкции перекрестка Нарвского шоссе и Пярнамяэ-теэ. Договор о сотрудничестве планируется подписать на пресс-конференции со стороны представителей местных самоуправлений 27 сентября. Проект также включает реконструкцию Пярнамяэ-теэ до кругового перекрестка на Лиллеору-теэ», - отметил Аас.

При этом создание нужной проектной документации для реконструкции перекрестка Пярнамяэ-теэ и Мууга-теэ планируют заказать в 2018 году. Ходатайствовать о выплате необходимых для реконструкции средств из городского бюджета смогут после уточнения объема строительных работ.

Как уточнил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, Виймсиская волостная управа заказала эскизный проект, который оплатили в равных долях четыре самоуправления. Выбранный вариант реконструкции предусматривает регулирование движения светофорами и значительное расширение проезжей части. Таллинн проведет тендер на осуществление работ и оплатит половину их стоимости. На город Маарду и Виймсискую волость придутся по 20%, на Йыэляхтмескую - 10%. Министерству экономики и коммуникаций будет представлено ходатайство о целевой субсидии.