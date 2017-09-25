На этой неделе в небе над Эстонией будет неспокойно

Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила пресс-служба генштаба Сил обороны Эстонии, отметив, что полеты пройдут на высоте не менее 152 метров (500 футов) и предпочтительно вдали от населенных пунктов, пишет rus.err.ee.

По заверению военных, полеты летательных аппаратов не противоречат законам ЭР и согласованы с Летным департаментом.

ВВС Бельгии охраняют небо над странами Балтии с 5 сентября. Они базируются в Эмари.