Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

На этой неделе в небе над Эстонией будет неспокойно

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Истребители НАТО во время перехвата очередного военного самолета России над Балтийским морем. | ФОТО: Carl Court/AFP

На этой неделе по рабочим дням истребители ВВС Бельгии F-16 вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила пресс-служба генштаба Сил обороны Эстонии, отметив, что полеты пройдут на высоте не менее 152 метров (500 футов) и предпочтительно вдали от населенных пунктов, пишет rus.err.ee.

По заверению военных, полеты летательных аппаратов не противоречат законам ЭР и согласованы с Летным департаментом.

ВВС Бельгии охраняют небо над странами Балтии с 5 сентября. Они базируются в Эмари.

Наверх