На этой неделе в небе над Эстонией будет неспокойно

На этой неделе в небе над Эстонией будет неспокойно1
25 сентября 2017 г., 14:13
На этой неделе по рабочим дням истребители ВВС Бельгии F-16 вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила пресс-служба генштаба Сил обороны Эстонии, отметив, что полеты пройдут на высоте не менее 152 метров (500 футов) и предпочтительно вдали от населенных пунктов, пишет rus.err.ee.
По заверению военных, полеты летательных аппаратов не противоречат законам ЭР и согласованы с Летным департаментом.
ВВС Бельгии охраняют небо над странами Балтии с 5 сентября. Они базируются в Эмари.