Фото: вандалы изуродовали памятник эстонскому архитектору
25 сентября 2017 г., 19:47
Сегодня в Пярну в Валликяэру неизвестные осквернили памятник архитектору Олеву Сийнмаа, нарисовав на нем фаллосы и написав нецензурные ругательства.
Скульптура, посвященная бывшему архитектору Пярну Олеву Сийнмаа, была установлена в городе в ноябре прошлого года. Памятник обошелся в 70 000 евро, пишет Pärnu Postimees.
Пресс-секретарь горуправы города Анну Юурма-Сакс отметила, что у нее нет слов и они обязательно напишут заявление по этому поводу в полицию.