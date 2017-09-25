Фото: вандалы изуродовали памятник эстонскому архитектору

Скульптура, посвященная бывшему архитектору Пярну Олеву Сийнмаа, была установлена в городе в ноябре прошлого года. Памятник обошелся в 70 000 евро, пишет Pärnu Postimees.

Пресс-секретарь горуправы города Анну Юурма-Сакс отметила, что у нее нет слов и они обязательно напишут заявление по этому поводу в полицию.