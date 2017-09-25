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Фото: вандалы изуродовали памятник эстонскому архитектору

Rus.Postimees.ee
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Сегодня в Пярну в Валликяэру неизвестные осквернили памятник архитектору Олеву Сийнмаа, нарисовав на нем фаллосы и написав нецензурные ругательства.

Скульптура, посвященная бывшему архитектору Пярну Олеву Сийнмаа, была установлена в городе в ноябре прошлого года. Памятник обошелся в 70 000 евро, пишет Pärnu Postimees.

Пресс-секретарь горуправы города Анну Юурма-Сакс отметила, что у нее нет слов и они обязательно напишут заявление по этому поводу в полицию.

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