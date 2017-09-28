Эстонских водителей просят быть внимательнее в сезон облавы

Общество охотников Эстонии (EJS) просит людей быть внимательнее в лесу и на дорогах вне населенных пунктов.

«Во время облавы с собаками дикие животные бывают подвижнее обычного», - сказал президент EJS Маргус Пууст.

«Они также чаще появляются на дорогах, особенно по выходным, когда проходит облава. Поэтому мы просим водителей быть внимательнее обычного. Кроме того стоит помнить, что взрослый лось весит до 500 кг и столкновение с ним может иметь очень серьезные последствия для обеих сторон», - добавил Пууст.

По рекомендации специалистов агентства окружающей среды, в течение этого сезона охоты в Эстонии следует застрелить 7430 лосей, 2130 благородных оленей и 19 700 косуль. В соответствии с решением государственной комиссии по борьбе с эпизоотией к концу 2017 охотничьего года следует снизить максимальную плотность популяции дикого кабана до 1,5 особи на 1000 гектаров — это значит, что следует застрелить 7550 диких кабанов.

«Осенний сезон облавы является давней традицией охотников, предназначенной для достижения оптимальной численности копытной дичи, - пояснил исполнительный директор EJS Тынис Кортс. - Более низкая численность позволяет сократить причиненный дикими животными ущерб и число связанных с ними несчастных случаев на дорогах».

Окончательные охотничьи квоты согласовываются уездными советами по охоте, где представлены государство, центр управления государственным лесом (RMK), землевладельцы и охотники. По правилам, облава на лося проводится до 15 декабря, на косулю до 31 декабря, на оленя до 31 января и на дикого кабана с собаками до 31 марта.