Кто и как следит за вами в интернете

Джефф Хамербахер, один из разработчиков Facebook как-то сказал: "Лучшие умы моего поколения думают, как заставить людей щелкнуть мышкой по рекламе, и это отстой". Если вас удивляет, почему в вашем браузере появилась настойчивая реклама страхования жизни, после того как вы начали заниматься парашютным спортом, или вами заинтересовались спецслужбы после случайного поиска радиоактивных веществ в Google - советуем обратить внимание на некоторые сервисы, пишет DW.com.

70 шпионов от Google

Концерн Google владеет более чем 70 продуктами: Google браузер, почта, поисковик, диск, система Android. Почти каждый из продуктов Google собирает информацию о своем пользователе. Как это происходит? Например, вы используете браузер Google Chrome. Вы зашли на сайт интернет-магазина, где переключили язык, выбрали свой город и указали, что вы ищете соковыжималку. Этот сайт передал браузеру файлы cookies - фрагменты текстовой информации о предпочтениях: русскоязычный Николай из Краснодара хочет пить свежевыжатый апельсиновый сок.

На основании этих предпочтений Google "продает" интересы пользователя рекламодателю. Возможно, Николаем заинтересуется продавец здорового питания или производитель кухонных электроприборов. После этого сервис Youtube (принадлежит компании Google) начнет крутить ролики про спорт и здоровое питание, а контекстная реклама - рекомендовать купить тостер по низкой цене. И это только на основании данных одного сайта.

Помимо этого Google собирает информацию о вашем устройстве, операционной системе и интернет-соединении. Узнать, что о вас знает Google, можно здесь. Также Google регистрирует любое действие в своих сервисах - просмотр карт, поиск, прослушивание музыки и прочее. О своих действиях можно посмотреть здесь.

Facebook знает вас лучше, чем мама

Сбор информации в Facebook происходит за счет тех же файлов cookies. Если вы кликните на сайте опции "нравится" и "поделиться", то Facebook зафиксирует посещение ресурса, даже если вы вышли из социальной сети. Задача Facebook - как можно дольше продержать пользователей в своей сети. Для этого учитываются отметки "нравится", посещения сайтов, личная информация и круг друзей.

Например, имея доступ к списку друзей, Facebook может определить, что у вашей бабушки из Самары скоро день рождения. За несколько дней до события вам начнет приходить реклама доставки цветов по Самаре. А если вы 31 октября решили посетить Хэллоуин-вечеринку, то готовьтесь к рекламе карнавальных костюмов у себя в ленте. Какую информацию о вас Facebook продает рекламодателю, можно посмотреть здесь.

В этой связи любопытна покупка концерном мессенджера WhatsApp в 2014 году - ведь у Facebook уже есть свой мессенджер. Как именно приложение приносит прибыль своему владельцу - непонятно, ведь оно остается бесплатным и не транслирует рекламу. Настораживает то, что приложение по умолчанию имеет доступ к камере и микрофону устройства (впрочем, как и Facebook и Google) и делится данными с материнской компанией.