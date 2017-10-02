Урмас Паэт ждет от правительства Эстонии четкой реакции на беспорядки в ходе референдума в Каталонии

«Я рассчитываю на то, что Эстония как председатель ЕС займет четкую позицию по вчерашнему полицейскому произволу в Каталонии. На самом деле, я бы рассчитывал увидеть это еще вчера. Но премьер-министр и глава МИДа молчат», - заявил Паэт в пресс-релизе.

«Зачем Эстонии вообще председательство в ЕС, если мы стараемся избежать заявлений по столь важному вопросу? Позиция председателя ЕС - это не только честь, но и ответственность», - добавил член оппозиционной Партии реформ Паэт.

Паэт был главой МИД Эстонии с апреля 2005 по ноябрь 2014 года.

Независимость Каталонии поддержали 90 процентов участников прошедшего в воскресенье референдума, сообщило в ночь на понедельник правительство Каталонии. В референдуме приняло участие около 42 процентов обладающих правом голоса жителей страны. В результате столкновений между направленной пытавшимися закрыть участки голосования испанскими властями полицией и каталонцами медицинская помощь потребовалась более чем 800 человек.

Премьер-министр Юри Ратас сказал в пятницу, что Эстония считает движение за независимость Каталонии внутренним вопросом Испании. «Это определенно внутригосударственный вопрос Испании», - сказал Ратас в пятницу журналистам после окончания саммита ЕС.

На прошлой неделе BNS сообщили в МИД, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании. «Мы уверены, что все внутренние вопросы решаются в соответствии с законодательством Испании. Эстонию и Испанию связывают крепкие двусторонние отношения, Испания является для Эстонии близким союзником в НАТО и важным партнером в ЕС», - сказал пресс-секретарь МИД.