Пострадавший от нападения медведя охотник просит оставить его семью в покое

Мужчина через близких заявил, что не хочет говорить о случившемся и просит отставить в покое членов его семьи, для которых большим потрясением стал как сам случай, так и пристальное внимание общественности, пишет Järva Teataja.

От комментариев отказалось и Общество охотников Коэру.