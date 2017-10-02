Пострадавший от нападения медведя охотник просит оставить его семью в покое
2 октября 2017 г., 18:30
Состояние пострадавшего вчера в волости Коэру от нападения медведя охотника не является критическим, но полученные травмы тяжелые и на восстановление пойдет время.
Мужчина через близких заявил, что не хочет говорить о случившемся и просит отставить в покое членов его семьи, для которых большим потрясением стал как сам случай, так и пристальное внимание общественности, пишет Järva Teataja.
От комментариев отказалось и Общество охотников Коэру.