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Пострадавший от нападения медведя охотник просит оставить его семью в покое

Rus.Postimees.ee
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Медведь | ФОТО: Scanpix

Состояние пострадавшего вчера в волости Коэру от нападения медведя охотника не является критическим, но полученные травмы тяжелые и на восстановление пойдет время.

Мужчина через близких заявил, что не хочет говорить о случившемся и просит отставить в покое членов его семьи, для которых большим потрясением стал как сам случай, так и пристальное внимание общественности, пишет Järva Teataja.

От комментариев отказалось и Общество охотников Коэру.

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