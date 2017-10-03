Исторический момент: за один день в Эстонии появилось два новых банка

С понедельника банк Krediidipank переименован в Coop Pank, а финансовое учреждение Krediidipanga Liisingu AS получит новое название Coop Liising. В январе 2017 года крупнейшая группа предприятий розничной торговли в Эстонии Coop купила акции эстонского Krediidipank, который находился в собственности Банка Москвы.

Как пояснила тогда же пресс-служба группы, благодаря этой сделке банковские услуги станут более доступны для жителей сельской местности в Эстонии. Вместе с Coop Eesti пакет акций приобрел и банк Inbank, который внесет свой вклад в развитие нового банка в качестве консультанта и финансового инвестора.

Как Coop Pank, так и Luminor не возник с пустого места, а был сформирован из слияния двух крупных скандинавских банков: Nordea и DNB.

«То, что два до сих пор конкурирующих банка соединились, беспрецедентный случай», - сказал вчера на проходящей в Риге пресс-конференции руководитель Luminor Group Эркки Раазуке. Банки Luminor появились во всех трех странах Балтии.

В Эстонии Luminor возглавил Гуннар Тоомеметс, который раньше работал в Swedbank Eesti.

Акции нового банка на 56 процентов принадлежат Nordea и на 44 - DNB, но у них равное право голоса. Nordea — крупнейшая банковская сеть в Скандинавии, которая решила пару недель назад перенести главную контору из Стокгольма в Хельсинки, а DNB - крупнейший банк в Норвегии.

На данный момент в Luminor 1,3 миллиона клиентов и почти 3000 работников.