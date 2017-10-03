Эстонские бизнесмены опечалены: живем здесь, как в пустыне!

По словам беседовавшего с изданием Äripäev предпринимателя, дефицит рабочей силы принимает катастрофические масштабы. «Мы здесь, как в пустыне!» - описал ситуацию владелец мебельных фабрик Delux Гёран Шёхольм (Göran Sjöholm).

В пятницу на домашней странице производственного предприятия Tarmeko было пять объявлений о работе: нужны токарь по металлу, водитель подъемника, слесарь по ремонту-сварщик, работник на гидравлический пресс и оператор деревообрабатывающей линии. По словам члена правления Tarmeko Аго Нигули, предприятие оказалось в сложной ситуации из-за нехватки рабочей силы: «Заказов больше, чем мы можем сделать».

Снижение эффективности и увеличение расходов, чтобы удержать людей на работе, является реальностью, с которой лицом к лицу столкнулись работодатели, считает глава Tallinna Kaubamaja Grupp AS Рауль Пуусепп.

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