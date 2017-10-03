Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Полиция просит помощи в поисках пропавшего Дмитрия

Его жизнь может быть в опасности!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Пропавший 27-летний Дмитрий. | ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Нарвское отделение полиции просит помощи в поисках 27-летнего Дмитрия, который ушел из дома 29 сентября и не вернулся.

У него есть мобильный телефон, но телефон выключен, поэтому с мужчиной невозможно связаться либо позиционировать его местонахождение. Полиция получила сообщение о пропаже Дмитрия сегодня, 3 октября, и его поиском занимаются полицейские патрули.

Рост мужчины 182 сантиметра, он среднего телосложения. На нем могла быть светло-серая либо черная куртка, бежевые джинсы и бежевые ботинки. При себе у него темно-синий рюкзак.

По состоянию здоровья, Дмитрий не всегда может адекватно воспринимать окружающее и поэтому его жизнь может быть в опасности. При ухудшении состояния здоровья или в вызывающей стресс ситуации он может себя вести непредвиденно, поэтому просим всех, кто увидит изображенного на фото человека, избегать контакта с ним и позвонить незамедлительно на номер 112.

Наверх