Полиция просит помощи в поисках пропавшего Дмитрия

У него есть мобильный телефон, но телефон выключен, поэтому с мужчиной невозможно связаться либо позиционировать его местонахождение. Полиция получила сообщение о пропаже Дмитрия сегодня, 3 октября, и его поиском занимаются полицейские патрули.

Рост мужчины 182 сантиметра, он среднего телосложения. На нем могла быть светло-серая либо черная куртка, бежевые джинсы и бежевые ботинки. При себе у него темно-синий рюкзак.

По состоянию здоровья, Дмитрий не всегда может адекватно воспринимать окружающее и поэтому его жизнь может быть в опасности. При ухудшении состояния здоровья или в вызывающей стресс ситуации он может себя вести непредвиденно, поэтому просим всех, кто увидит изображенного на фото человека, избегать контакта с ним и позвонить незамедлительно на номер 112.