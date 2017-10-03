Фото: мужчина уже несколько лет живет в гараже в центре Таллинна

Живущий в одном из гаражей Арно хорошо знаком полиции, МуПо и социальным службам. «Я жил в съемной квартире на улице Алеви. Договор закончился, а дома снесли. У меня там была стиральная машина, плита и другая техника. Вещи было некуда девать, все там осталось. Покинул квартиру только с сумкой одежды», - рассказывает Арно.

Арно уже даже не помнит, сколько времени живет в гараже. Согласно общедоступной информации в 2014 году его бывший дом уже был снесен, а это значит, что он обитает на улице Асула минимум три года.

По его словам, он писал заявление с просьбой предоставить ему муниципальную или социальную квартиру, но его не поставили на учет. «Приоритет отдается тем, чьи дома подлежат сносу, кто является пенсионером или кто освободился из тюрьмы. Я получаю пенсию по инвалидности, мой дом снесли. Я теперь еще должен в тюрьму сесть, чтобы квартиру получить?» - спрашивает Арно, добавляя, что уверен – его заявление даже не читали.

Он отмечает, что ему предлагали спальное место в Мяннику. «И за это у меня на улице Кауге будут забирать 95 процентов пенсии. И что я за это получу? Спальное место и одежду мне постирают. Сами говорят, что будут еще и кормить. Чем кормить? Поживите там неделю и поймете о чем я», - говорит бездомный.

Социальный работник, в свою очередь, отмечает, что возвращение человека в общество – это многоступенчатый процесс. Спальное место в приюте – это лишь первый шаг, а те, у кого есть желание, могут потом идти дальше.

Если же бездомному сразу дать квартиру, то существует опасность, что он будет там себя вести так, как в гараже. В гости начнут ходить люди, в квартире будет царить антисанитария и рано или поздно это начнет мешать соседям.

Пока же выхода из ситуации, в которую попал Арно, нет. Полицейские и социальные работники обещают к нему постоянно наведываться и следить за тем, чтобы с ним все было в порядке. Выгонять его из гаража смысла нет, так как он просто переберется в соседний.