В Эстонии члены литовской автомафии предстали перед судом

Тартуский уездный суд признал Эвальдаса Паулиукониса (45) и Юлиуса Тишкевичиуса (41) виновными в принадлежности в преступной группировке и кражах и приговорил обоих к шести годам тюрьмы, из которых сразу предстоит отсидеть за решеткой три года. Оставшиеся три года будут условными с испытательным сроком в пять лет. Cрок отбывания наказания начался с 30 августа прошлого года, пишет Tartu Postimees.

В качестве дополнительного наказания они будут высланы из Эстонии с запретом на въезд на пять лет.

Гражданские иски были удовлетворены судом частично, поскольку не в полном объеме были найдены доказательства. Обвиняемые вместе с признанными виновными Тартуским уездным судом в январе этого года еще двумя литовцами должны будут возместить ущерб пострадавшим. Общая сумма иска составляет более 47 000 евро.

Тишкевичиус должен будет покрыть расходы на производство в размере 2055 евро, а Паулиуконис — 2127 евро.

В суде были представлены доказательства, что обвиняемые принадлежат к преступной группировке, цель которой было угонять в Эстонии дорогие машины и продавать их для получения финансовой выгоды. Обвиняемые не являются организаторами группировки.