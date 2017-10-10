Один звонок помог полиции поймать пьяного водителя

В понедельник около 9.10 утра внимательный участник дорожного движения сообщил в Центр тревоги о виляющем на шоссе Таллинн-Нарва грузовике. Через несколько минут полицейский патруль Идаской префектуры задержал соответствующий описанию автомобиль в Ида-Вирумаа на 156-м км шоссе Таллинн-Нарва. При проверке выяснилось, что находящийся за рулем грузовика 54-летний мужчина находится в состоянии криминального опьянения.
«При задержании водитель признался, что употребил перед поездкой алкоголь. Решение перед тем, как сесть за руль, выпить вместо утреннего кофе алкоголь в больших количествах является умышленным совершением преступления и для такого поступка нет никаких оправданий», - говорит представитель Йыхвиского полицейского участка Сергей Маточкин.
По его словам, такой безответственный водитель является потенциальным убийцей на дороге и это большая удача, что на этот раз обошлось без трагических последствий. «Большое спасибо внимательному участнику дорожного движения, который обратился в Центр тревоги и этим, очевидно, спас несколько жизней», - добавил Маточкин.
Вируский уездный суд признал сегодня 54-летнего Сергея в рамках ускоренного договорного производства виновным в вождение транспорта в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к денежному наказанию в размере 660 евро и 50 центов.
В качестве дополнительного наказания у него были изъяты на месяц водительские права.
Также он должен будет покрыть расходы на производство в размере 424 евро.
Идаская префектура благодаря внимательным участникам дорожного движения за первые девять месяцев года поймала 342 пьяных водителя.