Пало о строительстве нового завода: мы все от этого только выиграем

«Авторы проекта не должны ожидать или полагать, что если им для своего производства потребуется больше сырья, то кто-то из местных поставщиков древесины в Эстонии начнет увеличивать вырубку», - сказала Пало, отвечая в среду в Рийгикогу на вопросы депутатов. Она добавила, что если нормативных объемов вырубки древесины в Эстонии новому заводу не хватит, его руководство должно позаботиться о том, чтобы ввозить сырье из-за рубежа.

По мнению Пало, переработка своими силами лесных ресурсов Эстонии важна не только для экономики страны, но и для ее окружающей среды. По словам министра, в 2015 году из Эстонии было отправлено на экспорт 83% хвойной древесины и 60% лиственной древесины, пригодных для изготовления целлюлозы.

«Мы экспортируем необработанное сырье. Просто рубим деревья и вывозим лес-кругляк. Такого быть не должно, когда мы наше большое богатство очень дешево вывозим из страны», - отметила Пало.

Министр добавила, что планируемый в Тартуском уезде завод собирается взяться за переработку как раз той части древесины, которая сейчас вывозится из Эстонии. «Если так, то мы все от этого только выиграем и станем богаче», - выразила надежду Пало.

Группа действующих в лесной промышленности Эстонии инвесторов, учредивших предприятие Est-For Invest, намерена построить крупнейший в Эстонии целлюлозный завод стоимостью в миллиард евро к 2022 году. На заводе предполагается создание около 200 рабочих мест, его продукцию планируется экспортировать.

Строительство, по всей вероятности, будет начато в Тартуском либо Вильяндиском уезде. По оценке Департамента окружающей среды, работа завода может оказать негативный эффект на качество воды в реке Эмайыги, а также загрязнить воздух. По тем же соображениям планы по строительству завода были подвергнуты критике экологами.

Инвесторы, в свою очередь, обещают, что окончательное решение о строительстве завода будет приниматься с учетом мнения экологов и других экспертов.

Правительство Эстонии в мае 2017 года приняло решение инициировать составление специальной планировки для строительства целлюлозного завода фирмой Est-For Invest и стратегической оценки его экологического воздействия. Подготовка планировки должна быть завершена в течение двух лет.

Заявленная мощность нового завода – до трех миллионов кубометров древесины в год, что соответствует примерно трети нынешнего объема вырубки лесов в Эстонии.