Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Севилью за 114 евро!
12 октября 2017 г., 09:45
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 114 евро
Туда-обратно из Таллинна в Женеву начиная с 93 евро
Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 522 евро
Туда-обратно из Таллинна в ЮАР начиная с 517 евро
Туда-обратно из Риги в Бари начиная с 42 евро
Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 70 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Кабо-Верде начиная с 320 евро