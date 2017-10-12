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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Севилью за 114 евро!

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Севилья. | ФОТО: Philippe Lissac / Godong/picture alliance / Godong

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 114 евро

Туда-обратно из Таллинна в Женеву начиная с 93 евро

Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 522 евро

Туда-обратно из Таллинна в ЮАР начиная с 517 евро

Туда-обратно из Риги в Бари начиная с 42 евро

Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 70 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Кабо-Верде начиная с 320 евро

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