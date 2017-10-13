Пора задуматься о более экономичной машине? Таави Рыйвас потеряет в зарплате более тысячи евро

На посту вице-спикера Рийгикогу Рыйвас получал в месяц 4495,14 евро, тогда как зарплата простого депутата парламента – 3437,46 евро, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу Рийгикогу. Таким образом, разница в зарплате составляет 1057,68 евро.

В четверг бывший премьер-министр Таави Рыйвас сообщил, что уходит из правления Рийгикогу, но не уйдет из парламента. Рыйвас признался в недостойном поведении в отношении женщины на вечеринке в Малайзии, а также принес извинения общественности и своей семье.

Напомним, что в одном из интервью, что Рыйвас дал пару лет назад, политик сказал, что живущие на селе люди, которые ездят на работу за 30 километров, должны подумать о долгосрочной перспективе и купить себе экономичные машины.

Вскоре Рыйвас извинился, но 50 тысяч человек пообещали выйти с акцией протеста против повышения акциза на топливо. Премьер извинился перед людьми, которые неправильно поняли заголовок интервью с ним, будто он посоветовал покупать экономичные машины для защиты от растущего акциза на топливо.