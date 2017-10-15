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Фото и видео: после эстонского авторалли дороги в ужасном состоянии

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Авторалли на Сааремаа — значимое осеннее событие, но гонки являются головной болью для местных жителей, которые после завершения соревнований с трудом добираются до дома.

«Это печальная сторона сааремааского ралли, о чем в рамках мероприятия никогда не пишут и не говорят», - жалуется жительница Сааремаа Кристиана.

На отправленных в редакцию Postimees фото и видео запечатлены различные участки дороги после завершения гонок.

По заверениям женщину, такую картину можно наблюдать каждый год после авторалли.

По словам местных жителей, после ралли привозят гравий и просто утрамбовывают его в возникшие дыры, но это дает лишь косметический эффект. По-настоящему дороги никогда не ремонтировали, а гонки проходят здесь ежегодно.

Руководитель сааремааского ралли Тоомас Сепп пообщел, что дороги будут приведены в порядок при первой возможности.

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