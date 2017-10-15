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Место оскандалившегося Таави Рыйваса займет Ханно Певкур

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Председатель Партии реформ Ханно Певкур. | ФОТО: Sander Ilvest

По данным Postimees, вместо подавшего в отставку с поста вице-спикера Таави Рыйваса, Партия реформ предложит парламенту своего председателя Ханно Певкура.

Сейчас Певкур убеждает однопартийцев, что на пост председателя фракции нужно назначить члена парламента Калле Паллинга.

На прошлой неделе в студии Postimees Таави Рыйвас сказал, что подаст в отставку из-за скандала, произошедшего после вечеринки в Малазии, где предположительно имело место домогательство к женщине.

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