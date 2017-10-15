К 22.00 на местных выборах в Эстонии лидируют избирательные союзы

В воскресенье к 22.00, когда по всей Эстонии было подсчитано немногим более половины всех голосов, отданных на местных выборах, на первой позиции были избирательные союзы.
Об этом BNS сообщили в Центральной избирательной комиссии, отметив, что около 22.00 был подсчитан 325 721 голос, что составило почти 55,5 процента всех голосов. Всего получены данные с 367 избирательных участков из 557.
На первых позициях находятся избирательные союзы, на второй - Партия реформ и на третьей - Центристская партия.
Данные ЦИК на 21:57 воскресенья, 15 октября:
Избирательные союзы - 113 053 (34,70%)
Партия реформ Эстонии - 74 613 (22,90%)
Центристская партия Эстонии - 41 739 (12,80%)
Социал-демократическая партия Эстонии - 37 814 (11,60%)
Союз Отечества и Res Publica - 31 566 (9,70%)
Консервативная народная партия Эстонии - 22 243 (6,80%)
Партия зеленые Эстонии - 2 598 (0,80%)
Независимые кандидаты - 1 917 (0,60%)
Объединенная Левая партия Эстонии - 178 (0,10%)