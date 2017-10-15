Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

К 22.00 на местных выборах в Эстонии лидируют избирательные союзы

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Голосование. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Liis Treimann

В воскресенье к 22.00, когда по всей Эстонии было подсчитано немногим более половины всех голосов, отданных на местных выборах, на первой позиции были избирательные союзы.

Об этом BNS сообщили в Центральной избирательной комиссии, отметив, что около 22.00 был подсчитан 325 721 голос, что составило почти 55,5 процента всех голосов. Всего получены данные с 367 избирательных участков из 557.

На первых позициях находятся избирательные союзы, на второй - Партия реформ и на третьей - Центристская партия.

Данные ЦИК на 21:57 воскресенья, 15 октября:

Избирательные союзы - 113 053 (34,70%)

Партия реформ Эстонии - 74 613 (22,90%)

Центристская партия Эстонии - 41 739 (12,80%)

Социал-демократическая партия Эстонии - 37 814 (11,60%)

Союз Отечества и Res Publica - 31 566 (9,70%)

Консервативная народная партия Эстонии - 22 243 (6,80%)

Партия зеленые Эстонии - 2 598 (0,80%)

Независимые кандидаты - 1 917 (0,60%)

Объединенная Левая партия Эстонии - 178 (0,10%)

Наверх