Анетт Контавейт прервала свою неудачную серию на турнирах WTA

В понедельник, 16 октября, в матче первого круга турнира занимающая 35-е место в мировом рейтинге Контавейт легко обыграла Яну Чепелову из Словакии (WTA 107) - 6:0, 6:2.

Поединок продлился 1 час и 2 минуты. Контавейт один раз подала навылет, реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.

До этого Анетт Контавейт на трех турнирах кряду проигрывала в первом круге.