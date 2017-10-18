Восемь причин, по которым потенциальный покупатель может отказаться от приобретения вашей недвижимости

1. Слишком много дверных замков

Два замка на одной двери приемлемы. Однако, если их гораздо больше, возникает подсознательный страх. Никто не хочет жить в небезопасном районе.

2. Произведения искусства, которые вызывают дискомфорт

Мы знаем, что видеть искусство в искусстве – это настоящее искусство. Однако некоторые люди могут не разделять ваши вкусы.

3. Чучела

Любителей произведений таксидермистов не так много. У большинства чучела животных вызывают стойкую антипатию.

4. Ведущиеся или незаконченные ремонтные работы

После покупки новый владелец, возможно, будет что-то переделывать на свой вкус, это нормально. Но ему вряд ли понравится, если вы это делаете на его глазах до продажи.

5. Недружелюбые домашние животные

Ваш домашний питомец может быть воплощением доброты и послушания, но не все люди любят собак или кошек. Показывая свою недвижимость, уберите их с глаз долой на всякий случай.

6. Грязь и беспорядок

У каждого внутри прячется маленький педант, а когда мы ищем объект для покупки, он подает нам знаки. Удостоверьтесь, что вы навели дома порядок перед приходом потенциальных покупателей.

7. Запахи и ароматы

Некоторые запахи плохо удаляются освежителями воздуха или ароматическими свечами. Гораздо лучше перед просмотром устроить сквозняк, а еще лучше - начать печь пироги или печенье. Аромат выпечки произведет впечатление и вызовет доверие у потенциальных покупателей.

8. Интерьер, который вызывает мурашки

Устаревшие элементы дизайна и старомодная отделка помещений, сделанная к тому же своими руками понравится разве что фанатичным любителям ретро. Лучше хоть немного модернизировать интерьер перед продажей.