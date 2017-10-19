В Нарве полиция задержала мужчину, подозреваемого в скупке голосов

Как сообщила порталу Rus.ERR Идаская префектура, мужчине инкриминируют 162 статью Пенитенциарного кодекса, согласно которой в качестве наказание за оказание незаконного влияние на выбор избирателя - угроза, подкуп, обман - виновнику может грозить денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

Полиция не называет фамилию задержанного, но, по информации портала Rus.ERR, задержали нарвского бизнесмена Андрея Дмитриева.

Он лично в выборах не участвовал, однако его партнер по бизнесу, совладелица Alvina Trading OÜ Альвина Белова баллотировалась по списку Центристской партии, в которую она вступила в конце января 2017 года. На выборах она набрала 148 голосов и в городское собрание не попала.