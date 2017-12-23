Уникальный случай: картину эстонского художника украли прямо с выставки

С выставки пропало произведение художника Пяаро Метсанда «Паутина на ветру». Размер сворованной картины 60 на 80 сантиметров.

Художник сообщил в соцсетях, что работа была сделана вручную в единственном экземпляре.

В полицию подано заявление.

«Это первая в истории Хийумаа подобная кража произведения искусства: кто-то просто своровал работу прямо с выставки», - ответил Метсанд.