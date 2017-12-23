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Уникальный случай: картину эстонского художника украли прямо с выставки

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ФОТО: Pääro Metsand

На Хийумаа в культурном центре Кярдла из выставочного зала украли висевшее на стене произведение. Эта первая подобная кража в истории Хийумаа.

С выставки пропало произведение художника Пяаро Метсанда «Паутина на ветру». Размер сворованной картины 60 на 80 сантиметров.

Художник сообщил в соцсетях, что работа была сделана вручную в единственном экземпляре.

В полицию подано заявление.

«Это первая в истории Хийумаа подобная кража произведения искусства: кто-то просто своровал работу прямо с выставки», - ответил Метсанд.

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