Уникальный случай: картину эстонского художника украли прямо с выставки
23 декабря 2017 г., 15:06
На Хийумаа в культурном центре Кярдла из выставочного зала украли висевшее на стене произведение. Эта первая подобная кража в истории Хийумаа.
С выставки пропало произведение художника Пяаро Метсанда «Паутина на ветру». Размер сворованной картины 60 на 80 сантиметров.
Художник сообщил в соцсетях, что работа была сделана вручную в единственном экземпляре.
В полицию подано заявление.
«Это первая в истории Хийумаа подобная кража произведения искусства: кто-то просто своровал работу прямо с выставки», - ответил Метсанд.