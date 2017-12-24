В Пирита и Виймси остались без электричества 1600 домохозяйств

Около 00.40 на имеющейся на домашней страничке Elektrilevi карте высветилось, что 1661 домохозяйство в названных районах осталось без электричества.

По сообщению Elektrilevi, причиной обесточивания послужила авария на линии высокого напряжения.

Подачу тока обещали восстановить ориентировочно к трем часам утра.

Судя по карте на сайте Elektrilevi, к настоящему моменту проблема устранена.