В Москве автобус заехал в подземный переход: четыре человека погибли

В Москве в результате аварии с пассажирским автобусом в районе станции метро "Славянский бульвар" погибли четыре и пострадали не менее девяти человек, сообщает Newsru.com.
В департаменте здравоохранения Москвы сообщили о четырех погибших, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. В службе скорой помощи также сообщают о четырех погибших и девяти раненых. Там пояснили, что одного человека удалось реанимировать, он находится в тяжелом состоянии. "Из девяти пострадавших госпитализированы пятеро - двое в больницу имени Боткина и трое в НИИ имени Склифосовского. Еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно", - сообщили в службе скорой помощи.
⚡️⚡️Автобус сначала долго стоит на месте, после чего стартует и влетает в толпу пешеходов. Полное панорамное видео с камер.— Илья Зотов (@EliasZotov) 25 декабря 2017 г.
Вряд ли это неисправность автобуса, на видео умышленный наезд. pic.twitter.com/da6ClDEbB8
Внезапно на Славянском бульваре. Автобус не влез в подземный переход. Информации о пострадавших нет pic.twitter.com/DV2veaem2P— Саша Усольцев (@usolt) 25 декабря 2017 г.
По данным осведомленного источника "Интерфакса", травмы получили 13 пешеходов. "Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице", - рассказал ранее собеседник агентства.
Как следует из видео, опубликованного телеканалом РЕН ТВ, пешеходы поднимались по лестнице, когда в них влетел автобус. Очевидица произошедшего рассказала, что автобус был заказной. "Он заехал в переход, его остановил потолок, так бы он проехал дальше", - сообщила она.
Версия теракта и умышленного наезда "полностью исключена", передает ТАСС. Полиция рассматривает две основные версии аварии. По одной, водитель не справился с управлением. В понедельник в Москве отмечаются сложные погодные условия, сильный снегопад и низкая видимость. Также рассматривается версия технической неисправности.
Водитель задержан. На допросе он рассказал, что хотел перепарковаться и перепутал тормоз и газ, после чего запаниковал, передает РЕН ТВ. "Я подъехал на остановку "Славянский бульвар", это конечная остановка. У меня в салоне было три человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", - приводит Mash показания водителя.
По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, в качестве основной версии ДТП рассматривается неисправность педали газа. Один из очевидцев рассказал радиостанции Business FM, что, по его ощущениям, автобус пытался набрать скорость, а не сбавить ее.
Автобус ЛиАЗ принадлежит Одинцовской транспортной компании - филиалу подмосковного ГУП "Мострансавто". Он следовал по маршруту номер 818 Сколково - станция метро "Славянский бульвар", сообщили в пресс-службе транспортной компании. По данным источника "Интерфакса", автобус корпоративно обслуживал инновационный центр "Сколково".
Пресс-секретарь фонда "Сколково" Александра Барщевская уточнила, что автобус совершал регулярный маршрут от станции "Славянский бульвар" с остановкой у Московской школы управления "Сколково" и далее в инновационный центр "Сколково".
В Одинцовской транспортной компании сообщили, что предрейсовый осмотр не выявил у водителя нарушений состояния здоровья. "Перед выездом из автопарка все водители проходят медицинский контроль. Проведенное перед рейсом медосвидетельствование водителя показало, что все в порядке", - сказал представитель компании.
В "Мострансавто" уточнили, что водитель 1959 года рождения работает в компании с 2000 года, а его общий водительский стаж составляет более 30 лет. Предварительная экспертиза показала, что он был трезв. Мигрантом он не является.
Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим, написал в своем Twitter мэр Сергей Собянин, выразив соболезнование родным и близким погибших. Собянин прибыл на место происшествия и распорядился проверить весь автобусный парк. "Мы проведем тщательное расследование", - сказал он.
Вместе с мэром на место аварии приехали его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов и начальник московской полиции Олег Баранов.
Движение транспорта на Кутузовском проспекте в обе стороны затруднено. Возможны кратковременные перекрытия движения для проезда оперативных служб. На месте работает более 90 спасателей и 35 единиц техники. Центр организации дорожного движения просит водителей объезжать участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.
Названы две версии произошедшего
В настоящее время рассматриваются две версии ДТП у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, в ходе которого пассажирский автобус въехал в подземный переход. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает пресс-служба московского главка МВД.
«В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением, неисправность транспортного средства», — уточнили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что в настоящее время водитель задержан, с ним работают сотрудники полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, также привлечены представители других оперативных служб города.
Мэр Москвы @MosSobyanin прибыл на место трагедии. А где Губернатор Подмосковья, который должен нести большую ответственность, тк автобус Московской области?! pic.twitter.com/T6YrxUypSr— Илья Зотов (@EliasZotov) 25 декабря 2017 г.
Автобус «Мострансавто» (Московская область) наехал на людей в переходе у метро «Славянский бульвар». На данный момент сообщается о 4 погибших и 15 пострадавших. pic.twitter.com/cUwykiuRMW— Илья Зотов (@EliasZotov) 25 декабря 2017 г.
По последним данным 15 человек пострадали, четверо - погибли pic.twitter.com/okLsxKznWp— Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) 25 декабря 2017 г.