В Москве автобус заехал в подземный переход: четыре человека погибли

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили о четырех погибших, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. В службе скорой помощи также сообщают о четырех погибших и девяти раненых. Там пояснили, что одного человека удалось реанимировать, он находится в тяжелом состоянии. "Из девяти пострадавших госпитализированы пятеро - двое в больницу имени Боткина и трое в НИИ имени Склифосовского. Еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно", - сообщили в службе скорой помощи.

⚡️⚡️Автобус сначала долго стоит на месте, после чего стартует и влетает в толпу пешеходов. Полное панорамное видео с камер.



Вряд ли это неисправность автобуса, на видео умышленный наезд. pic.twitter.com/da6ClDEbB8 — Илья Зотов (@EliasZotov) 25 декабря 2017 г.

Внезапно на Славянском бульваре. Автобус не влез в подземный переход. Информации о пострадавших нет pic.twitter.com/DV2veaem2P — Саша Усольцев (@usolt) 25 декабря 2017 г.

По данным осведомленного источника "Интерфакса", травмы получили 13 пешеходов. "Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице", - рассказал ранее собеседник агентства.

Как следует из видео, опубликованного телеканалом РЕН ТВ, пешеходы поднимались по лестнице, когда в них влетел автобус. Очевидица произошедшего рассказала, что автобус был заказной. "Он заехал в переход, его остановил потолок, так бы он проехал дальше", - сообщила она.

Версия теракта и умышленного наезда "полностью исключена", передает ТАСС. Полиция рассматривает две основные версии аварии. По одной, водитель не справился с управлением. В понедельник в Москве отмечаются сложные погодные условия, сильный снегопад и низкая видимость. Также рассматривается версия технической неисправности.

Водитель задержан. На допросе он рассказал, что хотел перепарковаться и перепутал тормоз и газ, после чего запаниковал, передает РЕН ТВ. "Я подъехал на остановку "Славянский бульвар", это конечная остановка. У меня в салоне было три человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", - приводит Mash показания водителя.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, в качестве основной версии ДТП рассматривается неисправность педали газа. Один из очевидцев рассказал радиостанции Business FM, что, по его ощущениям, автобус пытался набрать скорость, а не сбавить ее.

Автобус ЛиАЗ принадлежит Одинцовской транспортной компании - филиалу подмосковного ГУП "Мострансавто". Он следовал по маршруту номер 818 Сколково - станция метро "Славянский бульвар", сообщили в пресс-службе транспортной компании. По данным источника "Интерфакса", автобус корпоративно обслуживал инновационный центр "Сколково".

Пресс-секретарь фонда "Сколково" Александра Барщевская уточнила, что автобус совершал регулярный маршрут от станции "Славянский бульвар" с остановкой у Московской школы управления "Сколково" и далее в инновационный центр "Сколково".