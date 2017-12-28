Фото: оглянитесь вокруг и решите наконец, с каким интерьером вы вступите в Новый год

1. Книги придают интерьеру своеобразие и уют

С помощью книжных полок можно придать помещению характер, сообщает веб-сайт apartmenttherapy.com. Видимо, имеется в виду, что, поставив на полку несколько книг, вы будете казаться вашим гостям этаким оригиналом-интеллектуалом? По крайней мере, в новом году можно рискнуть и увлечься чтением.

2. Комнатные растения в ванной

Комнатные растения. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Laura Oks

Очень многие растения не могут совладать с экстремальными условиями ванной комнаты. Продолжить эксперименты или все-таки пусть растут на освещенном подоконнике?

3. Смелое использование цвета

В последнее время в дизайне кухонь преобладает монохромность. Может быть, стоит добавить в интерьер немного цветных элементов?

4. И снова обои

В этом году было много советов по использованию обоев с ярким рисунком. Ну и как, ваша скромная ванная комната претерпела такие же изменения, как на этой фотографии?

5. Домашняя картинная галерея

Создать дома картинную галерею - непростая задача. Но если у вас есть абсолютно пустая стена, почему бы не украсить ее картинами?