Фото: оглянитесь вокруг и решите наконец, с каким интерьером вы вступите в Новый год

Год заканчивается, и пора подвести итоги: какие тренды мы заберем с собой в следующий год, а какие, с облегчением вздохнув, оставим в старом. Посмотрим, что по этому поводу думает портал Kodu.
1. Книги придают интерьеру своеобразие и уют
When the weather starts to get cooler, there is no better place to be than inside, curled up with a good book. Need some inspiration on carving out the perfect reading space in your home? See 10 ways to add a reading nook to even the smallest of spaces via the link in our bio. (Image: @kylesmithborn)
С помощью книжных полок можно придать помещению характер, сообщает веб-сайт apartmenttherapy.com. Видимо, имеется в виду, что, поставив на полку несколько книг, вы будете казаться вашим гостям этаким оригиналом-интеллектуалом? По крайней мере, в новом году можно рискнуть и увлечься чтением.
2. Комнатные растения в ванной
Очень многие растения не могут совладать с экстремальными условиями ванной комнаты. Продолжить эксперименты или все-таки пусть растут на освещенном подоконнике?
3. Смелое использование цвета
В последнее время в дизайне кухонь преобладает монохромность. Может быть, стоит добавить в интерьер немного цветных элементов?
4. И снова обои
В этом году было много советов по использованию обоев с ярким рисунком. Ну и как, ваша скромная ванная комната претерпела такие же изменения, как на этой фотографии?
5. Домашняя картинная галерея
Создать дома картинную галерею - непростая задача. Но если у вас есть абсолютно пустая стена, почему бы не украсить ее картинами?