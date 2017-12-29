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Будьте в тренде: восемь модных образов новогоднего интерьера

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ФОТО: Thearchitect.pro / ikea

Стилисты и декораторы в этом году предлагают украшать свой дом, базируясь на собственном чувстве стиля и ритме жизни, пишет сайт Thearchitect. Например, если вы - великий консерватор, то можете смело отдавать предпочтение традиционному убранству, если же экспериментатор – фантазируйте и находите свое решение в смешении фактур и деталей.

При этом нам рекомендуют не пренебрегать общими тенденциями, среди которых на пике популярности по-прежнему геометрические принты, цветочные узоры на темном фоне, золото, медь, а также бархатные ткани и сверкающие поверхности. Пикантности традиционному празднику можно придать, если вместо привычной звезды водрузить на верхушку елки необычное украшение.

Большое внимание уделяется значению цвета. Сегодня правильно выбранный тон в сочетании с подходящей фактурой – чуть ли не главные составляющие успеха.

В целом же, чтобы окончательно не запутаться, мы предлагаем посмотреть восемь модных образов новогоднего интерьера, в основе каждого из которых лежит тот или иной цвет.

Скорее смотрим!

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