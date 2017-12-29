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Численность незаконно работающих в Эстонии иностранцев утроилась

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Строители. Иллюстративное фото. | ФОТО: Erik Prozes

В ходе проверок стройобъектов полиция в течение 11 месяцев нынешнего года выявила втрое больше незаконно работавших иностранцев, чем три года назад, сообщила в пятницу Ляэнеская префектура. По-прежнему среди незарегистрированных работников больше всего граждан Украины и Молдовы.

За 11 месяцев нынешнего года выявлено 445 не имевших законных оснований для работы. В прошлом году таких людей было за тот же период обнаружено 180, а в позапрошлом 129.

По словам начальника службы погранично-миграционного надзора Ляэнеской префектуры Марго Петерса, это по сути дела означает наращивание масштабов незаконной рабочей силы, что влечет за собой проблемы как для работников и их работодателей, так и для заказчиков работ.

"Выявленные на объекте незарегистрированные работники не имеют права продолжать начатую ими работу, и сроки исполнения работ на объекте могут быть отложены. По черному сценарию такие обнаруженные работники должны покинуть шенгенскую территорию, их права на пребывание могут быть ограничены, а работдатель не получит возможности в будущем вербовать работников за рубежом",- сказал Петерс.

В этом году работодатели зарегистрировали в Департаменте полиции и погранохраны для выполнения краткосрочных работ работников в 7560 случаях, в прошлом - в 1782, а в позапрошлом - в 1086 случаях.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, генподрядчики не несут ответственности за то, что работники-иностранцы не зарегистрированы по всем правилам, у генподрядчиков нет мотивации проверять, на законных ли основаниях работают выполняющие работы на объекте. В Департаменте полиции и погранохраны создан сайт для электронных запросов, на котором можно проверить, зарегистрированы ли работники для краткосрочных работ.

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