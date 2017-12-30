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Большая галерея: уникальная квартира в деревне Набала, в которой многое сделано руками хозяина

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Собственник ремонтировал и оборудовал свою квартиру с выдумкой и любовью. Даже кухонная мебель сделана им вручную, не говоря о многих симпатичных деталях. Нелишним будет отметить, что квартира продается со всей обстановкой.

Двухэтажный дом в деревне Набала в четырех километрах от поселка Кийли построен во время I Эстонской республики как школьное здание, а позже стал жилым. Четырехкомнатная квартира имеет площадь 103,1 м2.

На полу натуральный дубовый паркет, уложенный елочкой и пропитанный специальным маслом. Стены покрыты структурной штукатуркой. В гостиной подвесной потолок с карнизами для лампочек. Спальня снабжена световым карнизом с ночным освещением. Кухонная мебель ручной работы с высококачественной техникой. Имеется баня.

Подробности читайте ЗДЕСЬ.

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